SPOR Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz'dan TFF'ye tepki
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SPOR Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz'dan TFF'ye tepki

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz'dan TFF'ye tepkiTolga TAHÇI / İZMİR, (DHA)Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a kaybeden Fraport TAV Antalyaspor'da başkan Mustafa Yılmaz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e tepki gösterdi.

SPOR Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz'dan TFF'ye tepki

Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA)

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a kaybeden Fraport TAV Antalyaspor'da başkan Mustafa Yılmaz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e tepki gösterdi.

Maçın ardından konuşan Yılmaz, "Maalesef bugün TFF'nin tiyatrosuna şahit olduk. Fazla konuşmak istemiyorum. Beşiktaş'ı kazandıkları iki şampiyonluktan ötürü tebrik ederken, Anadolu kulüplerini bu hale getiren TFF'ye de yazıklar olsun diyorum. İstanbul'un uşaklıklarını yapıyorlar. 1'e 3 taraftar aldılar. 300 taraftarımın dışarıda olduğunu ve içeri alınmadığını, her yerin Beşiktaşlı olduğunu söylüyorum. Ancak sayı saymayı bilmiyor" dedi.

SPOR Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz'dan TFF'ye tepki
SPOR Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz'dan TFF'ye tepki
SPOR Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz'dan TFF'ye tepki
SPOR Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz'dan TFF'ye tepki

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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