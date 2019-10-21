Antalyaspor Basın Sözcüsü Süğlün: Tek maçla hoca değiştirmek düşünülemez

21.10.2019 13:34

ANTALYASPOR Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Gençlerbirliği mağlubiyeti sonrası teknik direktör Bülent Korkmaz'a yönelik taraftar tepkisi hakkında, "Bir maç kaybetmekle ligi kaybetmedik. Tek maçla hoca değiştirmek düşünülemez. Bir yol kazası olduğunu düşünüyorum, tekrarlanmayacağı aşikardır" dedi.

Süper Lig'in 8'inci haftasında Gençlerbirliği'ne 6-0 yenilen Antalyaspor, tarihi mağlubiyetin üzüntüsünü yaşıyor. Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Gençlerbirliği maçında kimsenin beklemediği bir skor alındığını dile getirdi. Antalyaspor olarak maçta bütün şanssızlıkları yaşadıklarına dikkati çeken Süğlün, ilk dakikada gol yemelerinin ardından bireysel hataların yaşanmasının yenilgiyi getirdiğini belirtti. Süğlün, "Kimsenin beklemediği şok bir skor oldu. Futbolun içinde olabilecek şanssızlıklar yaşandı. Bütün şanssızlıklar bizim aleyhimize gelişti" diye konuştu.

"HER YENİLGİDEN SONRA HOCA DEĞİŞTİRSEK TÜRKİYE'DE HOCA BULAMAYIZ"Taraftarın teknik direktör Bülent Korkmaz'a yönelik tepkisini eleştiren Süğlün, "Malatya ve Fenerbahçe'yi yendiğimizde tepki yoktu. Her yenilgiden sonra hoca değiştirmeye kalkarsak Türkiye'de hoca bulamayız. Taraftarın bir düşüncesi vardır, ben bir şey söylemem ama bu tür şeyler takımın motivasyonunu bozar. Takımımıza sahip çıkmamız lazım. Hocamıza, futbolculara sahip çıkıp destek olmamız lazım. Bu görev yönetime düştüğü kadar taraftara da düşer. Bir maç kaybetmekle ligi kaybetmedik. Tek maçla hoca değiştirmek düşünülemez. Bir yol kazası olduğunu düşünüyorum, tekrarlanmayacağı aşikardır. Tüm şanssızlıklar başa geldi" diye konuştu.Deplasmanda Demir Grup Sivasspor maçı sonrası Beşiktaş ile karşılaşacaklarını hatırlatan Murat Süğlün, şunları söyledi: "İyi takımımız var. Gençlerbirliği maçını unutup, antrenmana başladık. Sivas maçından puan ya da puanlarla döneceğimizi ümit ediyorum. Bu konuda şüphemiz yok. Takım çabuk toparlanıp, Gençlerbirliği maçındaki sonuçtan çıkaracağımız ders vardır. O dersler çıkarılmıştır. Antrenmanlarda hocamız da gerekeni yapacaktır."Murat Süğlün, Gençlerbirliği maçı sonrası teknik direktör Bülent Korkmaz ile yönetimin ekstra ya da özel bir durum için görüşme yapmadığını da dile getirdi.

Kaynak: DHA