Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün: "Farklı mağlubiyet bize yakışmadı"

Süper Lig'in 15. haftasında dün konuk ettiği Atakaş Hatayspor'a 6-0 yenilen Fraport TAV Antalyaspor, bu mağlubiyeti unutup Galatasaray maçından puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

Süper Lig'in 15. haftasında dün konuk ettiği Atakaş Hatayspor'a 6-0 yenilen Fraport TAV Antalyaspor, bu mağlubiyeti unutup Galatasaray maçından puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

Kırmızı-beyazlılar, Antalya Stadı'nda önceki gün oynanması planlanırken yoğun yağışın saha zeminini müsabaka yapılmasına elverişsiz hale getirmesi nedeniyle ertesi güne ertelenen 2020 yılının son Süper Lig maçında, Atakaş Hatayspor'a, Boupendza'nın 4, Akintola ve Mirkan Aydın'ın birer golüyle farklı yenildi.

Antalyaspor, bu sonuçla teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çıktığı yedinci lig mücadelesinden üçüncü kez mağlubiyetle ayrıldı.

Kırmızı-beyazlıların başında diğer 4 karşılaşmadan 2 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Yanal, 6-0'lık Atakaş Hatayspor mağlubiyetiyle teknik direktörlük kariyeri boyunca çalıştırdığı takımlardaki en farklı yenilgisini yaşamış oldu.

Süper Lig'de 25. sezonunu geçiren Antalyaspor da bu mağlubiyet ile lig tarihindeki en farklı yenilgilerinden biriyle karşılaştı.

En farklı şekilde 2001-2002 sezonunda MKE Ankaragücü'ne 12 Ağustos 2001'de iç sahada 8-1 yenilen kırmızı-beyazlıların, sahasındaki diğer en farklı mağlubiyetleri ise şöyle: