Antalyaspor Basın Sözcüsü Aziz Çetin: "Çaykur Rizespor karşısında hedef galibiyet"

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Aziz Çetin, puan olarak ligde rahat bir konuma gelmelerine rağmen sahalarındaki Çaykur Rizespor karşılaşmasına da galibiyet için çıkacaklarını bildirdi.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Aziz Çetin, puan olarak ligde rahat bir konuma gelmelerine rağmen sahalarındaki Çaykur Rizespor karşılaşmasına da galibiyet için çıkacaklarını bildirdi.

Süper Lig'de iki maç aradan sonra zorlu HK Kayserispor deplasmanından aldığı 3 puanla morallenen FT Antalyaspor'da bir başka zorlu karşılaşma Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki çalışmasına devam etti. Ligde 42 puanla 11. sırada yer alan Antalyaspor'da, sakatlıkları devam eden Orgill, Gökdeniz Bayrakdar, Hakan Özmert, Ersan Adem Gülüm ve Fredy, Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

"Galibiyet hedefi"

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Aziz Çetin, son deplasmandan alınan altın değerindeki 3 puanın kendileri için çok sevindirici olduğunu söyledi. 5 futbolcularının sakat olduğunu belirten Çetin, "Ligde konum olarak iyi yere geldik. Kalan maçlarımızda kadromuzdaki tüm genç oyuncularımızdan hocamız yararlanmak isteyecektir belki. Yine sahamızda zorlu bir maç var. Çaykur Rizespor'da ligin iyi takımlarından onlarda maçı kazanıp tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyeceklerdir. Ama bizde iyi bir takımız, her maçımıza puan yada puanlar için çıkıyoruz. Sahamızdaki iyi oyunu sürdürüp galibiyet alacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı