Antalyaspor, Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Fraport TAV Antalyaspor, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'a gidemedi ve karşılaşmanın ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulundu.

Fraport TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, AA muhabirine, yarın deplasmanda oynayacakları Medipol Başakşehir karşılaşması için planladıkları uçak yolculuğunu İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle gerçekleştiremediklerini söyledi.

Takımın o nedenle tesislerde toplanarak antrenman yaptığını ifade eden Başkan, karşılaşmanın ertelenmesi için TFF'ye başvurduklarını dile getirdi.

Başkan, TFF'nin kendilerine vereceği cevabı beklediklerini kaydetti.