Antalyaspor, Avrupa'da 2021'de kaybetmeyen 7 takımdan biri

FRAPORT Tav Antalyaspor, Avrupa'nın önde gelen liglerinde 2021 yılında maç kaybetmeyen 7 takımdan biri konumunda bulunuyor. Kırmızı beyazlılar, bu yıl Manchester City, Barcelona, Monaco, Sporting CP, Porto ve Ajax ile mağlubiyet yüzü görmeyen 7 takımdan biri olurken, İspanyol ekiplerinden Villareal ile birlikte de 13 beraberlikle bu alanda zirveyi paylaştı.

Spor Toto Süper Lig'de son 11 maçını kaybetmeyerek puanını 34'e yükselten Fraport TAV Antalyaspor, Avrupa'nın önde gelen liglerinde 2021 yılında kaybetmeyen 7 takımdan biri oldu. Akdeniz temsilcisi, son 11 haftada 3 galibiyet, 8 beraberlikle sahadan ayrıldı.

MANCHESTER CITY, 2021'DE BÜTÜN MAÇLARINI KAZANDIBu yıl maç kaybetmeyen takımlar arasında zirvede yer alan ekip, İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Manchester City oldu. İngiliz devi, 2021 yılında ligde oynadığı 12 maçın tamamını kazandı. City'i, 2021 yılında oynadıkları 10 maçta 9'ar galibiyet, 1'er beraberlik alan İspanya La Liga takımlarından Barcelona ve Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco takip etti. Bu 3 takımı, 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ile Portekiz Primeira Liga ekiplerinden Sporting CP, bir maçı ertelenen ve 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Hollanda Eredivisie lideri Ajax, 10 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik elde eden Primeira Liga ekibi Porto takip ederken, son sırada ise 3 galibiyet ve 8 beraberlik alan Fraport TAV Antalyaspor geldi. Ayrıca Primeira Liga'da zirvede yer alan Sporting CP, Avrupa'nın önde gelen liglerinde bu sezon ligde oynadığı hiçbir mücadeleyi kaybetmeyen tek takım konumunda.VILLAREAL İLE AVRUPA LİGLERİNDE ZİRVEDE

Fraport TAV Antalyaspor, Avrupa liglerinde oynanan mücadeleler sonucunda 13 beraberlikle, La Liga takımlarından Villareal ile zirveyi paylaştı. Kırmızı beyazlılar ile Villareal'i, 12 beraberlikle Ligue 1 ekibi Nantes takip etti. Bu takımları 11'er beraberlikle Spor Toto Süper Lig'den Demir Grup Sivasspor, Eredivisie temsilcilerinden Zwolle, İtalya Seri A ekibi Torino, Premier Lig temsilcileri Brighton, Fulham ve La Liga takımlarından Levante ile Huesca takip etti. Bu ekiplerin ardından liglerinde oynanan müsabakalarda 10'ar beraberlikle şu takımlar yer aldı: Süper Lig: Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor; Bundesliga: Union Berlin; La Liga: Eibar, Real Valladolid; Ligue 1: Reims; Eredivisie: Utrecht.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN