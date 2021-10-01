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SPOR Antalyaspor Asbaşkanı Bahar Her hafta tecrübesiz hakemler maçımıza veriliyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Antalyaspor Asbaşkanı Bahar Her hafta tecrübesiz hakemler maçımıza veriliyorAdem AKALAN /ANTALYA, (DHA) - Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında Adana Demirspor'a 2-1 yenilen Fraport TAV Antalyaspor'da maç sonunda Asbaşkan Berkay Bahar, hakeme eleştirilerde bulundu.

SPOR Antalyaspor Asbaşkanı Bahar Her hafta tecrübesiz hakemler maçımıza veriliyor

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) - Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında Adana Demirspor'a 2-1 yenilen Fraport TAV Antalyaspor'da maç sonunda Asbaşkan Berkay Bahar, hakeme eleştirilerde bulundu. Bahar, Her hafta deneme tahtası gibi tecrübesiz hakemler maçımıza veriliyor. Artık isyan noktasına geldik dedi.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında oynadığı maçta Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından, Asbaşkan Berkay Bahar basın mensuplarına açıklamada bulundu. Antalyaspor olarak hakem konuşmayı sevmediklerini ifade eden Berkay Bahar, Antalyaspor olarak elimizden geldiğince hakem konuşmamaya çalışıyoruz ama her hafta deneme tahtası gibi tecrübesiz hakemler maçımıza veriliyor. Yüzde 100 faul olan bir pozisyonda hakem, VAR kayıtsız kalıyor. Balotelli'nin yaptığı hareketler es geçiliyor. Artık isyan noktasına geldik. Artık Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) buna bir çare bulsun. Burada çok yoruluyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar dedi.

SPOR Antalyaspor Asbaşkanı Bahar Her hafta tecrübesiz hakemler maçımıza veriliyor

SPOR Antalyaspor Asbaşkanı Bahar Her hafta tecrübesiz hakemler maçımıza veriliyor

SPOR Antalyaspor Asbaşkanı Bahar Her hafta tecrübesiz hakemler maçımıza veriliyor

SPOR Antalyaspor Asbaşkanı Bahar Her hafta tecrübesiz hakemler maçımıza veriliyor

SPOR Antalyaspor Asbaşkanı Bahar Her hafta tecrübesiz hakemler maçımıza veriliyor
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Haber: SPOR Antalyaspor Asbaşkanı Bahar Her hafta tecrübesiz hakemler maçımıza veriliyor - Haberler
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