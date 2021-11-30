Antalyaspor - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor - Amedspor maçı şifresiz mi? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalyaspor - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor - Amedspor maçı şifresiz mi?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Antalyaspor - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor - Amedspor maçı şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası'nda hedefine ulaşmak isteyen Antalyaspor - Amedspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Antalyaspor - Amedspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecanla beklenen müsabakada Antalyaspor - Amedsporkarşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Antalyaspor - Amedspor maçı şifresiz mi? Antalyaspor - Amedspor maçı hakemi kim? Antalyaspor - Amedspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

Antalyaspor - Amedspor Ziraat Türkiye Kupası maçı, 30.11.2021 Salı bugün saat 19.00'da oynanacak.

Antalyaspor - Amedspor maçı A Spor'dan yayınlanacak

Antalyaspor - Amedspor maçını A Spor'dan şifresiz izleyebilirsiniz.

Hayranları bu geceye kilitlendi! Ünlü model, Ballon D'or'u Messi kazanırsa stat önünde çırılçıplak soyunacak

Hayranları bu geceye kilitlendi! Ünlü model, Ballon D'or'u Messi kazanırsa stat önünde çırılçıplak soyunacak

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title