SPOR Antalyaspor, altyapıdan 17 yaşındaki 3 oyuncuya imza attırdı

Antalyaspor, altyapıdan 17 yaşındaki 3 oyuncuya imza attırdı

Semih ERSÖZLER/ ANTALYA, (DHA) - Fraport TAV Antalyaspor, altyapısında yetişen, üçü de 17 yaşındaki Mevlüt Han Ekelik, Mustafa Erdilman ve Ege Bilsel ile 5'er yıllık sözleşme imzalandı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, altyapısında yetişen Mevlüt Han Ekelik, Mustafa Erdilman ve Ege Bilsel ile 5'er yıllık sözleşme imzaladı. Orta saha mevkiinde görev yapan Mevlüt Han Ekelik, farklı yaş kategorilerinde 9 kez milli forma, 8 kez de Antalyaspor A takımda forma giydi. Orta saha mevkiinde görev yapan Mustafa Erdilman ise farklı yaş kategorilerinde 3 kez milli forma, 2 kez Antalyaspor A Takım forması giyerken; 1 de gol attı. Sol kanat mevkiinde görev yapan Ege Bilsel ise Azerbaycan U17 milli takımı forması giyerken; Antalyaspor A takım formasını ise 2 kez terletti.

Genç oyuncular için düzenlenen imza töreninde konuşan Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Özer, altyapıdan gelen oyuncuların maddi ve manevi katkıları olduğunu söyledi. Özer, 'En son oynadığımız lig maçında 27 maçtır yenilmeyen, lig lideri Trabzonspor karşısında altyapıdan gelen 4 futbolcumuz oynadı. Altyapıya ciddi anlamda önem veriyoruz. 3 arkadaşımız aynı ağabeyleri gibi alternatifleri olduğu halde kulübün koşullarını hiçbir şart koşmadan kabul etti. Hep beraber kariyer planlaması yaptık. Antalyaspor'a uzun süre hizmet edecekler. Yurt dışı planlarını gerçekleştireceğiz. Kulüp olarak maneviyatın dışında maddi bir beklentimiz olacak" dedi.

Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Ferit Sezer de 'Futbol hayatlarında başarılı olmalarını, bu imzaların onlara daha büyük kapılar açmasını diliyorum. Biz yönetim olarak altyapıya çok değer veriyoruz. Yeni arkadaşlarımız bu duruma geldiklerinde mutlu oluyoruz. Bizler için övünç kaynağı oluyor. Kardeşlerimiz inşallah ileride daha iyi yerlere, kulübümüze de destek olacak şekilde daha büyük kulüplere gitmeleri bizleri mutlu eder. Bu ekip önce Antalyaspor'u Avrupa'ya götürecek Avrupa'da oynayacaklar, ondan sonra Avrupa'ya transfer olacaklar" diye konuştu.

Yetiştiği kulübe imza attığı için çok mutlu olduğunu belirten Mustafa Erdilman, '11 yıldır burada oynuyorum. Profesyonelliğin ilk adımlarını burada atmak benim için çok onur verici. A takımla iki maç oynadım. Sahaya girerken teknik ekip bana gerçekten özgüven yüklüyor. O gün penaltının başına geçmek istediğimde sağ olsun ağabeylerim de bana izin verdi. Biraz heyecanlandım ama gole çevirince çok sevindim. Maça gireceğimde Nuri hoca bana 'Duran topların başına geçmeni istiyorum' dedi. Nuri hocayla antrenmanda frikik, şut yarışları yapıyoruz zaten. İyi kullandığımı düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Hocalarının kendilerine çok yardımcı olduğunu söyleyen Mevlüthan Keklik, 'Bu kulübe imza attığım için çok mutluyum. Kulübüme ve aileme çok teşekkür ederim. Kulüpte ilk 14 yaşında sahaya çıktım. Hala çok heyecanlıyım. İnşallah kulüpte başarılı ve kalıcı olurum. Avrupa hayallerim var. Biz çok çalıştık hocalarımız da çok yardımcı oldu" diye konuştu.

Avrupa'da oynamak istediğini söyleyen Ege Bilsel, 'İmza attığım için çok mutluyum. Bu kulüp için tüm mücadelemi vereceğim. Herkes için inşallah hayırlı olur. Hayallerim çok büyük. Yurt dışında oynamak istiyorum. Bunlar benim için bir başlangıç" dedi.