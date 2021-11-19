Antalyaspor, altyapı sporcularına İngilizce eğitimi için protokol imzaladı

ANTALYA (İHA) - Antalyaspor Kulübü Derneği ile Antalya'nın köklü eğitim kurumlarından Başaran Akademi, iş birliği protokolüne imza attı.

Antalyaspor altyapısındaki 62 sporcuya toplam 6 bin 200 saatlik İngilizce dersi verilmesini içeren iş birliği protokolünün imza törenine Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Emin Kemal Hesapcıoğlu, Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Av. Aziz Çetin, Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ve Başaran Akademi Kurucu Başkanı Ercan Yavaş katıldı.

"İş birliği geliştirilecek"

Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Emin Kemal Hesapcıoğlu, farklı ve bir ilk olacak projeye imza atmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Gençlerimizin sportif başarılarının yanı sıra eğitimlerine de önem veriyoruz. Sportif anlamda kullanabilecekleri İngilizcenin ağırlıkta öğretileceği bir program uygulanacak. İnşallah gelecek senelerde bu iş birliğini daha da geliştirerek sürdüreceğiz" dedi.

"Yabancı dilin önemi"

Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Av. Aziz Çetin, "Biz sporcularımızın önce kültürlü, ahlaklı ve iyi birer insan olmalarını istiyoruz. Başaran Akademi'ye de verdiği destek için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin de önce bir baba, sonra da bir futbol sorumlusu olarak bu anlaşmanın önemine dikkat çekmek istediğini belirterek, "Yabancı dilin ne kadar önemli olduğunu her zaman hissediyoruz. Çok güzel bir anlaşma. Umarım uzun yıllar altyapımızla birlikte çalışılır" ifadelerini kullandı.

"Gurur duyuyoruz"

Başaran Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Yavaş ise Antalyaspor'a destek olmaktan gurur duyduklarını dile getirerek, "Bilişim 500 alanında 3 yıl üst üste Anadolu şirketleri arasına giren Başaran Akedemi, bu gururunu Antalyaspor'umuzla paylaşıyor. İngilizce kursu armağan edeceğimiz 62 öğrencimizden en başarılı olan öğrencimiz ücretsiz robotik kodlama eğitimi almaya hak kazanacak. Öğrencilerimizi Başaran Kariyer Platformu'na kayıt edeceğiz ve bu öğrencilerimize kariyer danışmanlığı yaparak da desteklerimizi çeşitlendireceğiz" cümlelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolüne imzalar atıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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