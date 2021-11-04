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Antalyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Oktay Özden - Haberler | Spor
Antalyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü Altay'ı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü Altay'ı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbolcular, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde ısınma hareketlerinden sonra taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, Altay maçı hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Öte yandan, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında LÖSEV yetkilileri, lösemiyi yenmiş çocuklar, Antalyasporlu futbolcular ve teknik heyeti ziyaret etti. Futbol sorumlusu Şahin ve futbolcular, bir süre sohbet ettikleri çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Şahin, ayrıca çocuklarla "Maskemi atarım hayalime koşarım" sloganını birlikte söyledi.

Antalyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Oktay Özden - Spor Haberleri
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