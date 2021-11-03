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Antalyaspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı

AA / Oktay Özden - Haberler | Spor
Antalyaspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü Altay'ı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü Altay'ı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, GZT Giresunspor mücadelesinin ardından bir gün izin kullanan kırmızı-beyazlılar, Altay maçı hazırlıklarının startı için akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Futbolcular, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması yaptı. Taktiksel çalışmalarla süren antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Antalyaspor, Altay karşılaşması hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Antalyaspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı

AA / Oktay Özden - Spor Haberleri
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