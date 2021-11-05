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Antalyaspor, Altay maçına hazır

AA / Oktay Özden - Haberler | Spor
Antalyaspor, Altay maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın Altay'ı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın Altay'ı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, Altay mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde son çalışmasını gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, daha sonra kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Fraport TAV Antalyaspor-Altay mücadelesi, Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

Kırmızı beyazlılarda, kart cezalısı Naldo ile sakatlıkları süren Doğukan Nelik, Andrea Poli, Haji Wright, Enzo Crivelli, Altay maçında forma giyemeyecek.

AA / Oktay Özden - Spor Haberleri
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