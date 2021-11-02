Antalyaspor, Altay karşılaşmasının hazırlıklarına yarın başlayacak
AA / Oktay Özden - Haberler | Spor
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü Altay'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü Altay'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.
Dün GZT Giresunspor'u deplasmanda 2-1 yenen kırmızı-beyazlılara bir gün izin verildi.
Akdeniz ekibi, Altay karşılaşması hazırlıkları için yarın Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanacak.
AA / Oktay Özden - Spor Haberleri
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