Antalyaspor, Altay karşılaşmasının hazırlıklarına yarın başlayacak - Haberler Spor
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Antalyaspor, Altay karşılaşmasının hazırlıklarına yarın başlayacak

AA / Oktay Özden - Haberler | Spor
Antalyaspor, Altay karşılaşmasının hazırlıklarına yarın başlayacak

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü Altay'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü Altay'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.

Dün GZT Giresunspor'u deplasmanda 2-1 yenen kırmızı-beyazlılara bir gün izin verildi.

Akdeniz ekibi, Altay karşılaşması hazırlıkları için yarın Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanacak.

AA / Oktay Özden - Spor Haberleri
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