Antalyaspor, Alanyaspor'un yarı finaldeki rakibi oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Antalyaspor, Alanyaspor'un yarı finaldeki rakibi oldu

11.02.2021 19:50 | Son Güncelleme: 11.02.2021 19:54
Antalyaspor, Alanyaspor'un yarı finaldeki rakibi oldu

STAT: Yeni 4 EylülHAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (x), Abdullah Bora Özkara (x), Osman Gökhan Bilir (x)DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (x) - Ahmet (x), Robin Yalçın (xx), Camara (xx), Uğur (xx), Fayçal Fajr (xx), Cofie (xx) (Dk. 75 Boyd xx), Kerem Atakan (xx) (Dk. 65 Felix x), Erdoğan (x) (Dk.

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (x), Abdullah Bora Özkara (x), Osman Gökhan Bilir (x)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (x) - Ahmet (x), Robin Yalçın (xx), Camara (xx), Uğur (xx), Fayçal Fajr (xx), Cofie (xx) (Dk. 75 Boyd xx), Kerem Atakan (xx) (Dk. 65 Felix x), Erdoğan (x) (Dk. 75 Kone x), Gradel (xx), Yatabare (x)FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin (xx) - Bünyamin (xx), Naldo (xx) (Dk. 78 Ersan Gülüm xx), Kudryashov (xx), Eren (xx), Doğukan (xx) (Dk. 90 Sam), Nuri Şahin (xx), Amilton (xx) (Dk. 78 Serdar xx), Fredy (xxx) (Dk.66 Hakan xx), Gökdeniz (xx), Orgill (xx) (Dk.66 Podolski xx)GOL: Dk. 62 (P) Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)SARI KARTLAR: Kerem Atakan (Demir Grup Sivasspor) - Ersan, Boffin (Antalyaspor)

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Fraport TAV Antalyaspor, yarı finale yükseldi. Antalya ekibinin yarı finaldeki rakibi, şehrin bir diğer takımı Aytemiz Alanyaspor olacak.

18'inci dakikada sağ kanattan Ahmet'in ceza alanına gönderdiği topta arka direkte buluşan Fayçal'ın sol ayağı ile sert şutunda top yan ağlarda kaldı.37'nci dakikada sağ kanatan Gradel'in kullandığı serbest vuruşta ceza alanında iyi yükselen Camara'nın kafa vuruşunda Boffin topu üstten kornere çeldi.56'ncı dakikada Sivasspor savunmasındaki anlaşmazlıkta araya giren Bünyamin'in yerden şutunda boş kaleye giden topa son anda yetişen Camara topu çizgi üzerinden taca gönderdi.58'inci dakikada gelişen Sivasspor atağında Fayçal'ın pasında soldan ceza alnına giren Gradel'in şutunda kaleci Boffin topun sahibi oldu. 61'inci dakikada ceza alanında topla buluşan Orgill, Ahmet'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Fredy takımını düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.77'nci dakikada sağdan Fayçal'ın kullandığı keşe vuruşunda Camara'nın kafa vuruşunda top direkten döndü. 88'inci dakikada sağdan ceza alanına giren Serdar'ın ortasında arka direkte Doğukan'ın kafa vuruşunu çizgi üzerinden kaleci Ali Şaşal çıkardı.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan Fraport TAV Antalyaspor yarı finale yükseldi.


Antalyaspor, Alanyaspor'un yarı finaldeki rakibi oldu
Antalyaspor, Alanyaspor'un yarı finaldeki rakibi oldu
Antalyaspor, Alanyaspor'un yarı finaldeki rakibi oldu
Antalyaspor, Alanyaspor'un yarı finaldeki rakibi oldu
Antalyaspor, Alanyaspor'un yarı finaldeki rakibi oldu
Antalyaspor, Alanyaspor'un yarı finaldeki rakibi oldu
Antalyaspor, Alanyaspor'un yarı finaldeki rakibi oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Pervin Buldan Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Arda Turan Erol Bulut Ünal Karaman Mustafa Cengiz Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Kar Milli England İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalyaspor, Alanyaspor'un yarı finaldeki rakibi oldu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 19:59:15. #1.16#
title