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Antalyaspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Süleyman Elçin - Haberler | Spor
Antalyaspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 27 Kasım Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 27 Kasım Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalıştı.

Antrenmana sakatlığı geçen Hakan Özmert de katıldı.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman taktik ağırlıklı çift kale maç ile sona erdi.

Antalyaspor, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.

Antalyaspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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AA / Süleyman Elçin - Spor Haberleri

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