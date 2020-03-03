03.03.2020 10:05 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:06

ZTK yarı final karşılaşmaları başlıyor. Antalyaspor Alanyaspor maçı ile start alacak karşılaşmalar sporseverler tarafındın heyecanla beklenirken F. T. Antalyaspor – Aytemiz Alanyaspor maçı hakkında detaylı aramalar yapıldı. Peki, Antalyaspor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? F. T. Antalyaspor – Aytemiz Alanyaspor maçı hangi kanalda? Antalyaspor Alanyaspor maçı şifresiz mi?

F. T. ANTALYASPOR – AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor Alanyaspor karşılaşması 4 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da Antalya Stadyumunda oynanacak.

ANTALYASPOR ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı atv'den yayınlanacak.

F. T. ANTALYASPOR – AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Antalyaspor Alanyaspor maçı şifresiz olarak yayınlanacak.

ANTALYASPOR ALANYASPOR

ANTALYASPOR ALANYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

ALPER ULUSOY(Hakem)

CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU(1. Yardımcı Hakem)

İBRAHİM BOZBEY(2. Yardımcı Hakem)

BAHATTİN ŞİMŞEK(Dördüncü Hakem)

ALİ PALABIYIK(VAR)

SERKAN OLGUNCAN(AVAR)