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Antalyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı.

12.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:12
Antalyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmanda kondisyon çalışması ve taktik ağırlıklı antrenman yaptı. Antalyaspor kafilesi antrenmandan sonra Alanya'ya gitti.

Ligde 7. sırada yer alan Alanyaspor, 16. sırada bulunan Antalyaspor'u yarın ağırlayacak. Maç saat 20.30'da yapılacak.

Kaynak: AA
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