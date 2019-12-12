Antalyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig'in 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmanda kondisyon çalışması ve taktik ağırlıklı antrenman yaptı. Antalyaspor kafilesi antrenmandan sonra Alanya'ya gitti.
Ligde 7. sırada yer alan Alanyaspor, 16. sırada bulunan Antalyaspor'u yarın ağırlayacak. Maç saat 20.30'da yapılacak.