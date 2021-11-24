Antalyaspor, Alanyaspor karşısına 4 eksikle çıkacak - Haberler Spor
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Antalyaspor, Alanyaspor karşısına 4 eksikle çıkacak

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Antalyaspor, Alanyaspor karşısına 4 eksikle çıkacak

FT Antalyaspor, hafta sonu sahasında ağırlayacağı Alanyaspor karşılaşmasına 4 oyuncusundan yoksun çıkacak.

FT Antalyaspor, hafta sonu sahasında ağırlayacağı Alanyaspor karşılaşmasına 4 oyuncusundan yoksun çıkacak. 2 futbolcunun durumu ise maç günü belli olacak.

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, 27 Kasım Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra kırmızı-beyazlılar gruplar halinde güç ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Antrenman çift kale taktik ağırlıklı maç ve kanat organizasyonları ile sona erdi. Antrenmana sakatlıkları bulunan Doğukan Nelik, Harun Alpsoy, Crivelli ve Ufuk Akyol katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Hakan Özmert ve Wright ise takımdan ayrı çalıştı. Hakan ve Wright'ın durumlarının maç günü belli olacağı belirtildi.

Zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını 3 puan parolasıyla devam eden kırmızı beyazlılar, günü tek antrenmanla tamamlayacak. - ANTALYA

Antalyaspor, Alanyaspor karşısına 4 eksikle çıkacak

Antalyaspor, Alanyaspor karşısına 4 eksikle çıkacak

Antalyaspor, Alanyaspor karşısına 4 eksikle çıkacak

Antalyaspor, Alanyaspor karşısına 4 eksikle çıkacak

Antalyaspor, Alanyaspor karşısına 4 eksikle çıkacak

Antalyaspor, Alanyaspor karşısına 4 eksikle çıkacak

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