Antalyaspor, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı
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Antalyaspor, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

09.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:03
Antalyaspor, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında 13 Mart Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında 13 Mart Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün Kasımpaşa maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular, havuzda yenilenme antrenmanı gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise fitness salonunda antrenman yaptı.

Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını, yarın antrenman sahasında yapacağı çalışma ile sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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