Antalyaspor Alanya'ya gitti

12.12.2019 14:51 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:51

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 15'inci hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor, hazırlıklarını tamamlayarak Alanya'ya gitti.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sabah yapılan idmanda kondisyon çalışması ve taktik ağırlıklı antrenman yapıldı. Öğle yemeğinden sonra 13.30'da Alanya'yı hareket eden kırmızı beyazlı ekip, kamp yapacağı otelde maç saatini beklemeye başladı.

(İHA)

Kaynak: İHA