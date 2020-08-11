Antalyaspor, Afyonkarahisar kampındaki hazırlıklarına başladı
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında başladığı Afyonkarahisar kampının ilk antrenmanını yaptı.
11.08.2020 12:51 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:14
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında başladığı Afyonkarahisar kampının ilk antrenmanını yaptı.
Kocatepe Spor Kompleksi'nde, teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, ısınma, denge ve kondisyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Antrenmana 22 futbolcunun katıldığı, hazırlıkların 16 Ağustos'a kadar devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA