Lige verilen milli arada çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, Afganistan A Milli Takımı ile hazırlık maçı yapacak. Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip Serik ilçesindeki İsmail Doğan Stadında yarın saat 14.00'te Afganistan A Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek.

BB ERZURUMSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Öte yandan Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü. Koşu ile başlayan antrenman, beşe iki top kapma oyunu ile devam etti. Teknik direktör Bülent Korkmaz, beşe iki top kapma oyunundan sonra takımı iki gruba ayırarak taktiksel çalışmalar yaptırdı.