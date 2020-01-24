: Antalyaspor, Adis Jahovic'i transfer etti

24.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 24.01.2020 17:07

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, son olarak BtcTurk Yeni Malatyaspor forması giyen Makedon golcü Adis Jahovic ile sözleşme imzaladı.

Antalya Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde Jahovic, kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Jahovic, törende yaptığı konuşmada, transferinde emeği geçen yöneticilere teşekkür etti.

Antalyaspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu aktaran 32 yaşındaki oyuncu, "Önemli hedefleri olan bir kulüp. Bugün itibarıyla olduğu yere yakışmıyor ama ilerisi için önemli hedeflerinin olduğunu bildiğim için burayı tercih ettim. Durumu biliyorum. Buradan çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Kulübün bir parçası olmaktan memnunun. Çok hızlı bir adaptasyon sürecinden sonra takımı yukarı taşımak için elimizden geleni yapacağız. Hedefimizi biliyoruz, bu hedefe gitmek için performansımı maksimum şekilde vereceğime söz veriyorum." diye konuştu.

Teknik direktör Tamer Tuna ile 3 yıl önce Göztepe'de birlikte çalıştıklarını anımsatan Jahovic, Tuna'nın oyun anlayışını çok iyi bildiğini ve bunun kendisi için avantaj olduğunu vurguladı.

Bir basın mensubunun "Gol krallığında da yarışıyorsun. Antalyaspor'da kaç gol atmayı hedefliyorsun?" şeklindeki sorusuna Jahovic, "Her forvet oyuncusunun gol atma isteği kanında vardır. Öncelikli olan Antalyaspor'un galip gelmesi. Gol atmak için elimden geleni yapacağım ama önemli olan Antalyaspor'un netice alacağı oyunu sergileyebilmek." yanıtını verdi.

Basın mensuplarının Podolski ile birlikte oynayacağını anımsatması üzerine Makedon futbolcu, "Podolski gibi büyük bir isimle birlikte oynayacağım için çok mutluyum. Kariyerimde Samuel Eto'o ile Konyaspor'da birlikte oynamıştım ve güzel bir ikili olmuştuk. Podolski ile de güzel işler başaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ersan Adem Gülüm, Antalyaspor'da

Antalyaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay, Jahovic transferiyle ara transfer döneminde kadroya dahil ettikleri oyuncu sayısının 5'e yükseldiğini anımsattı.

Jahovic'in Türkiye tecrübesi olan, kendisini ispatlamış bir oyuncu olduğunu ifade eden Altay, futbolcuya Antalyaspor kariyerinde başarılar diledi.

Altay, Avustralya ligi takımlarından Western United'da forma giyen Ersan Adem Gülüm ile de 1,5 yıllık anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Altay, bir orta saha transferi daha yapacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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