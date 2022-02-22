Antalyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı
AA, Orhan Çiçek - Spor
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Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Cuma günü Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Cuma günü Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde antrenmana çıktı.
Yağmur altındaki idmanda, taktik ağırlıklı çalışma yapıldı.