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Antalyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

AA, Orhan Çiçek - Spor
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Antalyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Cuma günü Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Cuma günü Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde antrenmana çıktı.

Yağmur altındaki idmanda, taktik ağırlıklı çalışma yapıldı.

Antalyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

Antalyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

AA / Orhan Çiçek - Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Antalyaspor, Cuma, Spor, Haberler

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