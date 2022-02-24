Antalyaspor, Adana Demirspor maçına hazır
AA, Oktay Özden - Spor
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Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
ADANA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, Adana Demirspor mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde son çalışmasını gerçekleştirdi.
Akdeniz ekibi, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik çalıştı.
Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesini, hakem Alper Ulusoy yönetecek.
AA / Oktay Özden - Spor