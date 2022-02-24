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Antalyaspor, Adana Demirspor maçına hazır

AA, Oktay Özden - Spor
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Antalyaspor, Adana Demirspor maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

ADANA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, Adana Demirspor mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde son çalışmasını gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik çalıştı.

Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesini, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Antalyaspor, Adana Demirspor maçına hazır

AA / Oktay Özden - Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Antalyaspor, Adana, Spor, Haberler

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