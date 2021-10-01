Antalyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede oynanacak? Antalyaspor - Adana Demirspor maçı şifresiz mi?
Süper Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Antalyaspor - Adana Demirspor bugün karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de haftanın en önemli maçlarından biri olan Antalyaspor - Adana Demirspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, nerede oynanacak, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Süper Lig'de heyecanla beklenen müsabakada Antalyaspor - Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Antalyaspor - Adana Demirspor maçı şifresiz mi? Antalyaspor - Adana Demirspor maçı hakemi kim? Antalyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede oynanacak sorularının yanıtları araştırıldı.
Antalyaspor - Adana Demirspor karşılaşması, Süper Lig maçı, 01-10-2021 Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
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Karşılaşma; Antalya Stadyumu'nda oynanacak.