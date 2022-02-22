Antalyaspor, Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürdü - Haberler
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Antalyaspor, Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Antalyaspor, Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta açılış maçında, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan FT Antalyaspor bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta açılış maçında, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan FT Antalyaspor bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ligde üst üst üste aldığı iki galibiyetle moral bulan ve haftayı 31 puanla 14. sırada tamamlayan Antalyaspor'da gözler zorlu Adana Demirspor deplasmanına çevrildi. Bu sezon üst üstte ikinci kez iki maçlık galibiyet serisi yakalan kırmızı-beyazlılar Adana Demirspor deplasmanından da puan yada puanlar hedefliyor. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Taktiksel ağırlıklı çalışma yaklaşık 2 saat sürdü Antrenmanın son bölümü yağmur altında gerçekleştirildi.

Kırmızı-beyazlı futbolcuların bir hayli moralli olduğu görüldü. - ANTALYA

Antalyaspor, Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Antalyaspor, Spor, Haberler

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