Fransız Ekibi Toulouse, Antalyasporlu Vainqueur İçin 3 Milyon Euro Ödeyecek

Antalyaspor'da geçen sezon sakatlık problemi yaşayan William Vainqueur'a Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse talip oldu.

Fransa basınında yer alan haberlere göre; Toulouse, Vainqueur transferi için Antalyaspor'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

BÜLENT KORKMAZ TRANSFERE ONAY VERDİ

Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın da ekonomik kriz içindeki kulübü rahatlatmak adına transfere onay vereceği öğrenildi.

Roma'dan sezon başında Antalyaspor'a transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 20 maça çıktı.