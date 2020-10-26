Antalyaspor'a son 2 haftada 3 kırmızı kart
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Antalyaspor'a son 2 haftada 3 kırmızı kart

26.10.2020 15:17 | Son Güncelleme: 26.10.2020 15:33
Antalyaspor'a son 2 haftada 3 kırmızı kart

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor'da son 2 haftada 3 futbolcu kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor'da son 2 haftada 3 futbolcu kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Lige iyi bir giriş yapan fakat son 3 haftada puan kayıpları yaşayan FT Antalyaspor'da deplasmanda Medipol Başakşehir'e 5-1 yenilmenin üzüntüsü yaşanıyor. Kalesinde ilk yarıda 4 gol gören ve maçı farklı kaybeden kırmızı-beyazlılar uzun bir aradan sonra ilk kez 5 gol yedi. Akdeniz ekibi ligde oynadığı diğer maçlarda Gençlerbirliği'ni 2-0, Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenerken, Beşiktaş ve Gazintep FK ile 1-1 berabere kaldı. Deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 1-0 kaybeden kırmızı-beyazlılar, yine deplasmanda Medipol Başakşehir'e 5-1 mağlup oldu.

Puan kayıplarının yanı sıra Antalyaspor'da son iki haftada görülen kırmızı kartlar da can sıktı. Gaziantep Futbol Kulübü karşısında Sidnay Sam ve Ufuk Akyol kırmızı kart görürken, Medipol Başakşehir karşısında da Amilton aynı kaderi yaşadı. Puan kayıplarına rağmen Antalyaspor topladığı 8 puanla ligde averajla 6. sırada yer alıyor. - ANTALYA

Antalyaspor'a son 2 haftada 3 kırmızı kart
Antalyaspor'a son 2 haftada 3 kırmızı kart

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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