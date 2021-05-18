SPOR Antalyaspor'a ışıklı destek
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SPOR Antalyaspor'a ışıklı destek

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ANTALYA'da bir AVM, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile karşılaşan Fraport TAV Antalyaspor'a led ışıklı destek verdi.

ANTALYA'da bir AVM, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile karşılaşan Fraport TAV Antalyaspor'a led ışıklı destek verdi.

Antalya'da bir AVM, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile final maçında karşı karşıya gelen Antalyaspor'un logosunu binanın dış cephesine yansıtarak, kırmızı beyazlı takıma destek oldu. Antalyaspor logosu, AVM'nin dış cephe ledlerine yansıtıldı.

SPOR Antalyaspor'a ışıklı destek
SPOR Antalyaspor'a ışıklı destek
SPOR Antalyaspor'a ışıklı destek
SPOR Antalyaspor'a ışıklı destek
SPOR Antalyaspor'a ışıklı destek
SPOR Antalyaspor'a ışıklı destek
SPOR Antalyaspor'a ışıklı destek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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