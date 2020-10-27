Antalyaspor, 8 eksikle Fenerbahçe maçına hazırlanıyor
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Antalyaspor, 8 eksikle Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

27.10.2020 11:09 | Son Güncelleme: 27.10.2020 11:14
Antalyaspor, 8 eksikle Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

SÜPER Lig'in 7'nci haftasının kapanış maçında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Fraport TAV Antalyapor, hazırlıklarına başladı.

SÜPER Lig'in 7'nci haftasının kapanış maçında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Fraport TAV Antalyapor, hazırlıklarına başladı. Kırmızı beyazlı takımda, kart cezalısı ve sakat toplam 8 oyuncunun zorlu karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Antalyaspor, ligin 7'nci haftasında pazartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından dün akşam yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Koşunun ardından taktik çalışmalar gerçekleştiren kırmızı beyazlı oyuncular, daha sonra yarım sahada yaptıkları maçla antrenmanı tamamladı.

8 EKSİK VARAkdeniz ekibinde kırmızı kart cezalıları Sidney Sam ve Amilton ile birlikte sakatlıkları bulunan Fredy, Hakan Özmert, Serdar Gürler, Drole, Doğukan Sinik ve Eren Albayrak'ın zorlu maçta forma giymesi beklenmiyor. Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın, eksik oyuncuların çokluğundan dolayı Fenerbahçe maçında bazı genç oyunculara şans vermesi bekleniyor.

UFUK AKYOL CEZASINI TAMAMLADIDiğer taraftan, Antalyaspor'un Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmada çift sarı kartla oyun dışı kalan Ufuk Akyol, geçen hafta oynanan Medipol Başakşehir maçında cezasını tamamladı. Teknik patron Tamer Tuna'nın Fenerbahçe maçında genç oyuncuya forma verebileceği belirtildi.

Antalyaspor, 8 eksikle Fenerbahçe maçına hazırlanıyor
Antalyaspor, 8 eksikle Fenerbahçe maçına hazırlanıyor
Antalyaspor, 8 eksikle Fenerbahçe maçına hazırlanıyor
Antalyaspor, 8 eksikle Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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