Antalyaspor 7 maçtır kaybetmiyor
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Antalyaspor 7 maçtır kaybetmiyor

04.02.2021 10:41 | Son Güncelleme: 04.02.2021 10:45
Antalyaspor 7 maçtır kaybetmiyor

FRAPORT TAV Antalyaspor, sahasında oynadığı Beşiktaş karşılaşmasında elde ettiği beraberlikle ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

FRAPORT TAV Antalyaspor, sahasında oynadığı Beşiktaş karşılaşmasında elde ettiği beraberlikle ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Kırmızı beyazlılar, Ocak 1984'ten bu yana ilk kez Beşiktaş'a karşı Süper Lig'de üç maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 23'üncü hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı beyazlılar, sahasında öne geçtiği maçta kalesinde gol görerek, 1 puan kazanabilmenin buruk sevincini yaşıyor. Maçın hakemi Alper Ulusoy'un karşılaşmayı yönetimine tepki gösteren Fraport TAV Antalyaspor, hatalı karar sonrası gol yediklerini savundu. Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş beraberliğiyle puanını 30'a çıkardı. Karşılaşmada Fraport TAV Antalyaspor, Ocak 1984'ten bu yana ilk kez Beşiktaş'a karşı Süper Lig'de üç maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Kırmızı beyazlılar Beşiktaş'a karşı son 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Fraport TAV Antalyaspor kalecisi Ruud Boffin, Beşiktaş karşısında bu sezon en fazla kurtarış yaptığı Süper Lig maçını oynadı.

Kırmızı beyazlılar, Beşiktaş beraberliğiyle ligde yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Ligde son olarak 15'inci haftada oynanan Atakaş Hatayspor'a mağlup olan Fraport TAV Antalyaspor, sonrasında oynadığı maçlarda 4 beraberlik, 3 galibiyet aldı. Fraport TAV Antalyaspor, ligin 24'üncü haftasında pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacak.


- Antalya
Antalyaspor 7 maçtır kaybetmiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga YILDIRIM

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