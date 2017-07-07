Antalyaspor 51 Yaşında

ANTALYASPOR'un kuruluşunun 51'inci yıldönümü, törenle kutlandı.



Antalyaspor'un 51'inci kuruluş yıldönümü Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde törenle kutlandı. Törene Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor Derneği Başkanı Nafiz Tanır, kırmızı beyazlı taraftarlar ve Antalyaspor'un çeşitli branşlarından sporcular katıldı.



Törende konuşan Belediye Başkanı Menderes Türel, tarihin 07.07.2017 olduğunu hatırlatarak, "Bizim için aşk 7 harftir. Antalya'nın harf sayısı da yedidir. Bu tesislerde Antalyaspor'un yıldönümünü kutlamak, hepimiz için gurur vesilesidir. Antalyaspor emin adımlarla fevkalade başarılı şekilde ilerliyor" dedi.



Tesisi olmayan kulübün başarısının mümkün olmadığına vurgu yapan Başkan Menderes Türel, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Antalyaspor'un dönemeçli günlerinde günü kurtarmaya, sportif başarıların arkasında olalım derken geleceği planlamada ihmallerimiz oldu. Geçmişte Antalyaspor'da görev aldığım zaman ve belediye başkanı olduğum dönemde destek vermeye çalıştım. Bu dönemde de aynı maddi destekleri değişik bir konsepte vermeye çalıştım. 'Önceliğim Antalyaspor'un geleceği ve altyapısı olmalı' dedim. Bu tesis iki senede örnek şekilde ortaya çıktı. Kurucu başkanımızın ismiyle taçlandırdık."



ANTALYASPOR KOLEJİ PROJESİ



Antalyaspor'la ilgili hayallerinin bitmediğinin de altını çizen Türel, şöyle devam etti:



"Antalyaspor dünyanın en iyi futbolcularının gelmek istediği bir kulüp. Şehri, tesisleri, Antalyaspor'un imkanlarını gördükten sonra dünyada bu kulübe imza atmayacak bir oyuncu çıkmaz. Antalyaspor'un geleceğini altyapı ile kurtarmak zorundayız. Antalyaspor Koleji en büyük hayalimiz. Spor kolejimizin mimari projelerini dünya örneklerini inceleyerek projelendireceğiz. Tesislerin yan tarafına 100 dönümlük alanın tahsisini aldık. En yetenekli sporcuları ilkokulu bitirdikten sonra tarayacağız. Burada, İstanbul'da adı geçen o önemli kolejlerin eğitim kalitesinde, Antalyaspor Koleji'nde hem eğiteceğiz, hem de sportif olarak geliştireceğiz. Kolejimiz Avrupa ve Amerika'dakilerin çok daha iyisi olacak. İleride milli yıldızlarımız olacak. Bonservis bedelleriyle Antalyamıza gelir kazandıracaklar. Elde edeceğimiz gelirlerle daha büyük tesisler açacağız. İnşallah kolejden sonra spor akademisi, yani üniversiteyi açacağız."



Barselona'nın ilk 11'inde oynayan 9 futbolcunun kendi futbol okullarından yetiştiğini kaydeden Menderes Türel, "Messi'yi 13 yaşında Arjantin'de keşfedip getirmişler. 9 oyuncu bu okuldan mezun. Barselona'ya gittim. O okulları gezdim. Hayallerimizin çok altında bir gerçekle karşılaştım. Biz çok daha iyilerini planlıyoruz. Çocuklarımız 10- 11 yaşlarında belli spor sınavlarından geçecekler ve ondan sonra yurtta olduğu için yeteneklileri burslu, özel okul statüsünde de gençlerimizi barındıracağız. Antalyaspor'un birkaç farklı branşta alt yapısını oluşturacağız. Antalyaspor Avrupa'da başarılı olacaktır. Şampiyonluğu dillendirirsek başımıza daha çok sıkıntı alırız. Hedefimiz büyük olsun ama çok fazla dillendirmeyelim. Avrupası, Amerikası her yere gidilir. Şampiyonluk hedefimiz artık yolculuğumuzun içinde bir hedef olmalı. Ama beynimizde, kalbimizde saklayalım" diye konuştu.



Başkan Türel konuşmasının ardından Adanaspor maçı dönüşünde taraftarların geçirdiği kazada sağ kolunu kaybeden 52 yaşındaki Şükrü Önal'a Antalyaspor üyelik kartını verdi. Pasta kesiminin ardından kutlama kokteyl ile son buldu.



- Antalya