Antalyaspor 5 haftadır galibiyete hasret
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Antalyaspor 5 haftadır galibiyete hasret

Antalyaspor 5 haftadır galibiyete hasret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

FT Antalyaspor, Süper Lig'in son 5 haftasında 3 puana hasret kaldı.

FT Antalyaspor, Süper Lig'in son 5 haftasında 3 puana hasret kaldı. Kırmızı-beyazlı takım, bu süreçte 4 mağlubiyet, 1 de beraberlikle sahadan ayrıldı.

Süper Lig'in 39. haftasında FT Antalyaspor sahasında, Göztepe'ye 3-2 yenildi. Bu mağlubiyetle kırmızı-beyazlıların galibiyet hasreti 5 haftaya çıktı. Son 5 haftada Antalyaspor, 4 mağlubiyet 1 beraberlik elde etti. Güney ekibi, bu sürede Çaykur Rizespor'a 3-2, A.Hatayspor'a 3-2, Galatasaray'a 1-0, Göztepe'ye 3-2 mağlup olurken, Fatih Karagümrük ile de 2-2 berabere kaldı. Antalyaspor, 5 karşılaşmada yediği 12 gole, 6 golle cevap verebildi. 43 puanla 13. sırada ve düşme hattının 6 puan üzerinde yer alan kırmızı-beyazlıların dış sahadaki beraberlik sayısının fazla olması dikkat çekiyor.

İç sahada 6 galibiyet, 6 beraberlik, 7 yenilgi alan Antalyaspor, dış sahada ise 3 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyetle tanıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip 8 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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