Antalyaspor 4 eksikle Çaykur Rizespor sınavında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalyaspor 4 eksikle Çaykur Rizespor sınavında

Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN - Haberler | Spor
Antalyaspor 4 eksikle Çaykur Rizespor sınavında

Süper Lig'in 35'inci haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Fraport TAV Antalyaspor'da 4 oyuncu sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek.

Fatih Terim, Göztepe maçında sahaya sürecek ilk 11'i bulamıyor
Fatih Terim, Göztepe maçında sahaya sürecek ilk 11'i bulamıyor
Borsa İstanbul'da değeri 3 milyar lirayı aşan Beşiktaş, bir ilke imza attı
Borsa İstanbul'da değeri 3 milyar lirayı aşan Beşiktaş, bir ilke imza attı

Süper Lig'in 35'inci haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Fraport TAV Antalyaspor'da 4 oyuncu sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek.

Kırmızı beyazlı ekip ile Çaykur Rizespor Süper Lig'de 20, toplamda ise 25'inci kez birbirlerine rakip olacak. İki takım ilk kez 1986-1987 sezonunda Süper Lig'de birbirlerine rakip olurken, kırmızı beyazlılar sahadan Adnan Gülek ve Bekir Kahraman'ın attığı gollerle 2-0 galip ayrıldı. Antalyaspor, oynanan toplam 24 maçta ise 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Antalyaspor ile Çaykur Rizespor, birbirlerine rakip oldukları 24 maçın 19'unu Süper Lig'de, 2'sini TFF 1. Lig'de oynadı. İki takım 3 kez de hazırlık maçında karşılaştı. Oynanan 19 Süper Lig maçında ise, kırmızı beyazlı takım 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

İÇ SAHADA ANTALYA ÜSTÜNAntalyaspor ile Çaykur Rizespor arasında Antalya'da oynanan maçlarda Akdeniz temsilcisinin üstünlüğü göze çarpıyor. Kırmızı beyazlı takım Antalya'da oynanan 12 mücadelede 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi ile sahadan ayrıldı.EN FAZLA 6 GOL ATILDIAntalyaspor ile Çaykur Rizespor'un birbirleriyle oynadıkları maçlarda en fazla 6 gol atıldı. 2 kez 6 golün atıldığı bu maçları Çaykur Rizespor kazandı. 2002-2003 ve 2015-2016 yıllarında Rize'de oynanan maçlarda, Karadeniz temsilcisi sahadan 5-1'lik skorlarla galip ayrıldı. Oynanan bu 2 maç aynı zamanda iki takım arasında oynanan mücadeleler içerisinde alınan en farklı skor olarak da kayıtlara geçti.EN ÇOK 2-1 BİTTİKırmızı beyazlılar ile Çaykur Rizespor arasında oynanan toplam 24 maçta 8 kez 2-1'lik skor alındı. Kırmızı beyazlılar ile Karadeniz ekibi arasında 3'er kez 1-1 ve 2-2'lik, 2'şer kez 1-0, 2-0, 3-1 ve 5-1'lik sonuçlar ortaya çıktı. İki ekip arasında 1'er maçta da 0-0 ve 3-0'lık skorlar alındı.RİZESPOR 36 GOL ATTIFraport TAV Antalyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan 24 maçta taraftarlar toplam 70 gole tanık oldu. Antalyaspor, rakibine 34 gol atma başarısı elde ederken, Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor ise kırmızı beyazlılara 36 golle karşılık verdi.4 OYUNCU SAKAT, 6 İSİM KART SINIRINDAAntalyaspor'da zorlu maç öncesi 4 oyuncu sakatlığından dolayı forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlılarda Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy ve Sam sakatlıklarından dolayı sahadaki yerini alamayacak. Hafif sakatlıkları bulunan ve yapılan son antrenmana katılan Ufuk, Hakan Özmert, Ersan Adem Gülüm ve Orgill ise teknik direktör Ersun Yanal'ın şans vermesi halinde Çaykur Rizespor maçında sahadaki yerini alabilecek.Öte yandan Antalyaspor'da Hakan Özmert, Veysel Sarı, Amilton, Kudryashov, Eren Albayrak ve Bünyamin Balcı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Atakaş Hatayspor maçında cezalı duruma düşecek.Fraport TAV Antalyaspor'un muhtemel ilk 11'i şu şekilde: "Boffin, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Naldo, Eren Albayrak, Hakan Özmert, Ufuk Akyol, Doğukan Sinik, Amilton, Serdar Gürler, Podolski."SAKAT Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Sam

CEZALI: Yok


Antalyaspor 4 eksikle Çaykur Rizespor sınavında
Antalyaspor 4 eksikle Çaykur Rizespor sınavında
Antalyaspor 4 eksikle Çaykur Rizespor sınavında
Antalyaspor 4 eksikle Çaykur Rizespor sınavında
Antalyaspor 4 eksikle Çaykur Rizespor sınavında
Antalyaspor 4 eksikle Çaykur Rizespor sınavında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Mehtap Ar Burak Deniz Demet Özdemir Mustafa Üstündağ
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Antalyaspor 4 eksikle Çaykur Rizespor sınavında - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 12:23:36. #1.14#

title