Antalyaspor, 2021'de yenilgi yüzü görmedi!
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Antalyaspor, 2021'de yenilgi yüzü görmedi!

09.03.2021 13:59 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:06
Antalyaspor, 2021'de yenilgi yüzü görmedi!

Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan FT Antalyaspor, ligdeki yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı.

Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan FT Antalyaspor, ligdeki yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı. Kırmızı-beyazlılar, 29 haftada 15 kez ile ligin en fazla berabere kalan takımı olurken, 8 maçta da sahadan 1-1'lik sonuçla ayrıldı.

Süper Lig'in 29. haftasında FT Antalyaspor, sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak, puanını 36'e yükseltti. Ligde 10. sıradaki yerini koruyan kırmızı-beyazlılar, Türkiye Kupa'sıyla birlikte yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı. 2021 yılında yenilgi yüzü görmeyen Antalyaspor, son 13 maçında, 3 galibiyet, 10 beraberlik aldı. Antalyaspor, geride kalan 29 haftada ise beraberlik sayısını 15'e yükselterek, ligin en çok berabere kalan takımı oldu. Antalyaspor 29 hafta sonunda ligde 7 galibiyeti, 15 beraberliği ve 6 mağlubiyeti bulunuyor.

Akdeniz ekibi, Beşiktaş, Gaziantep FK, Kasımpaşa, BB Erzurumspor, DG Sivasspor, Galatasaray, Trabzonspor, İH Konyaspor sezonun ikinci yarısında ise Beşiktaş, Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar, ligdeki son yedi maçından da sahadan 1 puanla ayrıldı. Güney ekibi en son ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek 3 puan almıştı.

8 maçta 1-1'lik skor aldı

Antalyaspor, ligde Beşiktaş (iki maçta da dahil), Gaziantep FK, Trabzonspor, Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Akdeniz ekibi, yenilmezlik serisini Ziraat Türkiye Kupası'nda da devam ettirmiş ve deplasmanda DG Sivaspor'u 1-0 yenerek yarı finale yükselmişti.

Kırmızı beyazlılar Süper Lig'in 30 haftasında ise deplasmanda aynı kentin takımı olan Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. - ANTALYA

Antalyaspor, 2021'de yenilgi yüzü görmedi!
Antalyaspor, 2021'de yenilgi yüzü görmedi!
Antalyaspor, 2021'de yenilgi yüzü görmedi!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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