Antalyaspor 10 maçtır galibiyete hasret
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Antalyaspor 10 maçtır galibiyete hasret

Antalyaspor 10 maçtır galibiyete hasret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, son 10 resmi maçında galibiyet yüzü göremedi.

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, son 10 resmi maçında galibiyet yüzü göremedi.

FT Antalyaspor, Süper Lig'de geride kalan 2 haftada, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti. 1 puanla ligde 15. sırada yer alan Antalyaspor, cuma günü sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal idaresindeki antrenmanda kırmızı-beyazlılar, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Tam kadro hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor, akşam antrenmanını yine tesislerinde saat 19.30'da yapacak.

Lige ilk beş hedefi ile başlayan Antalyaspor'un, geride kalan iki haftada 2 puanı bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ligin ilk haftasında sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalırken, 2. haftada deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Antalyaspor, galibiyet hasretini ise 10 maça çıkardı. En son geçen sezonun 34. haftasındaki Kayserispor maçında 3 puan alan güney ekibi Türkiye Kupası finalinde oynanan Beşiktaş mücadelesiyle birlikte 10 maçtır galibiyet yüzü göremedi. Geride kalan 10 maçta Antalyaspor, kupa finalindeki Beşiktaş mücadelesiyle birlikte Trabzonspor, Göztepe, Galatasaray, Hatayspor, Rizespor ve Fenerbahçe'ye yenilirken, Karagümrük, Konyaspor ve Göztepe ile berabere kaldı.

(İsa Akar/İHA)

Antalyaspor 10 maçtır galibiyete hasret
Antalyaspor 10 maçtır galibiyete hasret
Antalyaspor 10 maçtır galibiyete hasret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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