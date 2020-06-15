Antalyanın online çilek kursuna büyük ilgi Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü pandemi döneminde tarımsal yayım faaliyetlerinin aksamaması için teknolojinin imkanlarından yararlanarak verdiği uzaktan eğitimlerine devam ediyor.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü pandemi döneminde tarımsal yayım faaliyetlerinin aksamaması için teknolojinin imkanlarından yararlanarak verdiği uzaktan eğitimlerine devam ediyor.

Tarım Orman Eğitim Günleri kapsamında verilen eğitimlerin ardından yeni bir eğitim hamlesi ile online tarımsal yayım faaliyetlerine devam ediyor. Antalya İl Tarım ve Orman Müdür Gökhan Karaca, Korona nedeniyle birçok alanda değişikliklere gidildiğini belirterek, "İl Müdürlüğü olarak yeni normal dediğimiz bu düzene çok hızlı uyum sağlayarak pandemi kurallarına uyarak çalışmalarımıza aksatmadan devam ettik. Eğitim faaliyetlerimizin aksamaması için de teknolojinin imkanlarından yararlandık. Bu kapsamda ilk olarak Köy Kahvesi Programı ile bitkisel ve hayvansal üretime dair önemli konuları ele aldık. Ardından Tarım Orman Eğitim Günleri ile alanında uzman eğitimciler ile online olarak verdiğimiz eğitimler çok olumlu tepkiler aldı ve faydalı oldu. Bu eğitimlere şimdi bir yenisini daha ekliyoruz" dedi.

"Yüksek antioksidan değeri ile dünyada hızla değeri artan kırmızı meyvelerin başında gelen ve çiftçiler için Kırmızı Elmas olarak nitelendirilen çilek yetiştiriciliğini merak edenler için harika bir eğitim hazırladık" diyen Karaca, eğitime yoğun bir ilgi olduğu söyledi. Karaca, "Online olarak aldığımız başvurularda İstanbul, Ankara, Konya gibi büyük illerin yanı sıra Edirne'den Hakkari'ye Sinop'tan Adana'ya Uştaktan Erzurum'a kadar ülkemizin 56 ilinden katılım oldu. Türkiye'de ismi topraksız tarım ve çilekle özdeşleşen kıymetli hocamız Doç. Dr. Nafiye Adak'ın anlatımıyla 22-24-26 Haziran tarihinde 3 ders halinde online olarak düzenleyeceğimiz Topraksız ve Topraklı Çilek Yetiştiriciliğinin Prensipleri konulu kursumuzda derslerin tamamına katılanlara kurs bitiminde E-Katılım Belgesi verileceğiz" ifadelerini kullandı - ANTALYA

Kaynak: İHA