Antalyalının deniz hasreti bitti
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Antalyalının deniz hasreti bitti

Antalyalının deniz hasreti bitti (3)ALANYA'DA SAHİLLER DOLDUKoronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2,5 ay önce girişi yasaklanan sahiller, bugün itibarıyla halkın kullanımına açıldı.

01.06.2020 16:55 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:02

Antalyalının deniz hasreti bitti (3)

ALANYA'DA SAHİLLER DOLDU

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2,5 ay önce girişi yasaklanan sahiller, bugün itibarıyla halkın kullanımına açıldı. Belirli kısıtlamalarla hizmete açılan sahillerde görev yapanlara eldiven ve maske takma zorunluluğu getirilirken, şezlong ve şemsiyelerin yerleşiminde de sosyal mesafe kuralı getirildi. Yasağın kalkmasıyla birlikte Alanya'nın dünyaca ünlü plajları Damlataş ve Kleopatra'ya yerli halk ile yerleşik yabancılar akın etti. Alanya Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan verilere göre hava sıcaklığının 25 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece ölçüldüğü ilçede uzun bir aranın ardından plajları dolduranların bazıları güneşin keyfini çıkarırken, bazıları da denize girerek serinledi.

'HERKESİ BEKLERİZ'

Damlataş sahilinde 2 yıldır plaj büfesi işleten Uğur Uysal, tüm hazırlıkları tamamlayarak vatandaşları sahilde ağırlamaya başladıklarını söyledi. Normalleşme süreciyle birlikte plajların açılması kararından dolayı mutlu olduklarını belirten Uysal, "Malum tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs kapsamında 4 aydır her yer kapalı olduğu için plajlarımız da kapalıydı. Bugün itibariyle İçişleri Bakanlığı'mızın tüm Türkiye genelinde tüm plajların açılmasını öngördüğünden dolayı biz de start verdik. Gerekli mesafelerimizi ayarlayacak şekilde şezlonglarımızı, masalarımızı ayarladık. Malum bizim Alanya'mız havasıyla, deniziyle, güneşiyle, tarihiyle tüm Türkiye'nin örnek gösterdiği bir yerdir. Biz bu kapsamda hijyen koşullarımız dahil önlemlerimizi aldık. Herkesi bekleriz" dedi.

'ALANYA MÜKEMMEL BİR YER'

Sahile güneşlenmeye ve denize girmeye gelen Hüseyin Kalaycı, "Sabah geldim, denizime girdim. Denizimiz pırıl pırıl, hiçbir sıkıntımız yok. Tüm Türkiye'yi Alanya'ya bekliyoruz. Şu anda işletme sahipleri, büfeciler tüm sosyal mesafe kurallarına uyarak önlemlerini aldılar, şezlonglarını ayarladılar. Alanya'mıza herkesi davet ediyoruz. Alanya'mız tertemiz, mükemmel bir yer. Tedbirler uygulanıyor. Maskeyle geziyorlar, maskeyle yüzdüklerini gördüm. Bir sıkıntı yok" diye konuştu.

'TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYALIM'

Denize girmeyi çok özlediklerini ifade eden Çetin Keskin de şöyle dedi:

"Türkiye açısından güzel bir gelişme oldu. Kurallı bir şekilde normalleşmeye dönüyoruz. Bizim için çok iyi. Normalleşmeye dönerken, tedbirleri ihmal edersek ikinci dalganın olabileceğini düşünüyorum. O yüzden tedbirleri elden bırakmayalım, olabildiğince maskemizi takalım. Dikkatli olalım lütfen. Kendinizi düşünmüyorsanız etrafınızdaki eşiniz dostunuzu düşünün. Sonuçta burası bir turizm cenneti olduğu için bu açıdan da bakmak lazım. Biz ne kadar tedbirli olursak bizim için o kadar iyi olur. Lütfen sosyal mesafeye uyalım, kurallara dikkat edelim."

Antalyalının deniz hasreti bitti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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