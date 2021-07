Antalyalıların tercihi Halk Et

Antalya Büyükşehir belediyesi yerelden kalkınma modelinin ilk adımı olarak hayata geçirdiği Halk Et Projesi kapsamında bugüne kadar 282 bin 682 kişiye 649 bin 349 kilogram et satışı gerçekleştirildi.

Antalyalı yetiştiricilerden 4 bin 882 canlı hayvan alımı yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, Antalyalıların sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı et tüketebilmeleri için hayata geçirdiği Halk Et Projesi yüzleri güldürüyor. Kepez, Manavgat, Alanya ve Serik'te açılan ANET Halk Et Satış Mağazaları ile ilçeleri dolaşan Mobil Halk Et Tırı güvenilir ve kaliteli hizmetiyle Antalyalıların tercihi oldu. Sabit ve Mobil Halk Et Mağazalarını bugüne kadar toplam 282 bin 682 kişi ziyaret ederken, satılan et ürünlerinin miktarı 649 bin 349 kilograma ulaştı.

KALİTELİ ET UYGUN FİYATA

11 Aralık 2019'da hizmete açılan Kepez Halk Et Satış Mağazası'ndan bugüne kadar 134 bin 195 kişiye, 393 bin 403 kilogram, 19 Şubat 2020'de hizmete açılan Manavgat Halk Et Satış Mağazası'ndan 38 bin 126 kişiye 66 bin 830 kilogram, 6 Mayıs 2020'de hizmete açılan Alanya Halk Et satış Mağazası'ndan 44 bin 046 kişiye 68 bin 404 kilogram, 2 Ekim 2020'de hizmete giren Serik Halk Et Satış Mağazası'ndan 30 bin 678 kişiye 48 bin 246 kilogram et satışı gerçekleştirildi.

16 BİN KİLOMETRE YOL YAPTI

11 Ocak 2021 tarihinde hizmete giren ve halkın yoğun ilgi gösterdiği Halk Et Mobil Satış Mağazası ise 7 ilçede toplam 35 bin 637 kişiye hizmet verirken, 72 bin 466 kilogram et satışı yaptı. Bu süreçte Elmalı, Korkuteli, Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerini dolaşan Halk Et Satış Tırı 16 bin 472 kilometre yol yaptı.

YEREL ÜRETİCİDEN 4882 HAYVAN ALINDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Et Projesi ile Antalyalı hayvan yetiştiricilerine de destek oluyor. Halk Et Mağazaları'nda satılan et ürünlerinin elde edildiği büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ilk elden yerel üreticilerden alınıyor. Yerelden kalkınma vizyonu kapsamında Antalyalı hayvan üreticilerini destekleyen Büyükşehir Belediyesi, 4 bin 882 canlı hayvan alımı yaptı.

HİJYEN KESİM

Halk Et Satış Mağazalarında tüketime sunulan etler, hijyenik ve modern bir ortamda, güvenle tüketiciye ulaştırılıyor. ANET tarafından, içerisinde veteriner, gıda mühendisi ve uzman kişilerin olduğu bir komisyonca yerel üreticilerden alınan hayvanlar yine ANET'in kendi mezbahasında kesilerek, veteriner gözetiminde işleniyor.

