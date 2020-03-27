Antalyalılar toplu ulaşımda 'mesafeli'
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Antalyalılar toplu ulaşımda 'mesafeli'

Antalyalılar toplu ulaşımda 'mesafeli'ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın şehiriçi toplu ulaşımda koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı kapasitenin yarısı kadar yolcu taşınması ve sosyal mesafe tedbirlerinin denetimini yaptı.

27.03.2020 14:25 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:25
Antalyalılar toplu ulaşımda 'mesafeli'

Antalyalılar toplu ulaşımda 'mesafeli'

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın şehiriçi toplu ulaşımda koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı kapasitenin yarısı kadar yolcu taşınması ve sosyal mesafe tedbirlerinin denetimini yaptı.

Antalyalılar toplu taşıma sosyal mesafeye dikkat gösterirken, Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yasin Aslan, "Toplu taşımada virüs korkusu ve uyarılar nedeniyle şehiriçi ulaşımda yüzde 90'lık düşüş var" dedi. Zabıta ekipleri de Kapalı Yol'da da 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik denetim yaptı, vatandaşları 'Evde kal' çağrısına uymaları konusunda uyardı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Koronavirüs Genelgesi ile toplu ulaşım araçlarına kapasitelerinin yüzde 50'sinden fazla yolcu taşımasına yasak getirildi. Bakanlık genelgesinde, "İl ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçları, araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edecek. Araç içindeki yolcuların oturma şekli, yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak" denildi.

SOSYAL MESAFE DENETİMİ

Karar uyarınca, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta ekipleri de toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesine ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmasına ilişkin denetim yaptı. Trafik zabıtası, araçları tek tek durdurup denetledi, yolcuları uyardı ve sosyal mesafenin korunmasını istedi.

GÜVENLİ OTURMA DÜZENİ

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı tarafından toplu taşımada hizmet veren araçlara yolcuların oturma düzeniyle ilgili bilgilendirme şeması asıldı. Şemaya göre yolcuların yanlarındaki koltuklar boş kalacak, arkadakiler ise çaprazdaki koltuklara oturabilecek. Sosyal mesafenin korunması konusunda görseller ile vatandaşlar uyarılacak.

TOPLU ULAŞIMDA YÜZDE 90'LIK DÜŞÜŞ VAR

Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Aslan, "Toplu taşımada virüs korkusu ve uyarılar nedeniyle şehiriçi ulaşımda yüzde 90'lık düşüş var" dedi. Kent merkezinde belediye ve özel olmak üzere 750 otobüsün hizmet verdiğini, normal şartlarda 380 bin kişinin taşındığını belirten Başkan Aslan, "Bugün itibariyle 270 araç çalışıyor ve 60 bin kişi taşıyoruz" dedi. Aslan, 900 çıkışın 300'e düştüğünü vurgulayıp, "Yolcu yok denecek kadar az ve sosyal mesafeye uyuluyor, Antalyalı 'Evde kal' çağrısına uyuyor" dedi.

KAPALI YOLDA 65 YAŞ ÜSTÜ DENETİMİ

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri de Kapalı Yol'da da sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik denetim yaptı. Ekipler yaşı uygun olmayanları evlerine gitmeleri konusunda uyarırken, 65 yaş altı olan vatandaşlara da evde kalın uyarısı yaptı. Zabıta ekipleri ayrıca Kapalı Yol'da bulunan banklara oturulmaması yönünde de vatandaşlara uyarıda bulundu.

Kaynak: DHA

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