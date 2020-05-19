Antalyalılar sitelerin bahçesini karnaval alanına çevirdi
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Antalyalılar sitelerin bahçesini karnaval alanına çevirdi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde site sakinleri, 19 Mayıs'ı bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

Antalyalılar sitelerin bahçesini karnaval alanına çevirdi
19.05.2020 22:26 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:26

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde site sakinleri, 19 Mayıs'ı bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı. Günün anlam ve önemine ilişkin marşların söylendiği kutlamada, meşaleler yakılıp konfetiler patlatıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla Muratpaşa ilçesine bağlı Güzolaba Mahallesi'ndeki Yuvamkent Sitesi bahçesinde kutlama yapıldı. Saat 21.00'i gösterdiğinde ellerinde Türk bayrakları ve ay yıldızlı tişörtleriyle bahçeye inen site sakinleri, saygı duruşunun ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Marş okunmasından sonra meşalelerin yakıldığı kutlamada, günün anlam ve önemine ilişkin marşlar da çalındı. Bazı vatandaşlar eğlenceli anları kameraya çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşırken, bazıları ise evlerinin ışıklarını kapatıp açarak kutlamaya destek verdi. Bazıları ise balkonlarından Türk bayrakları salladı. Kutlamaya yerleşik yaşayan Rus vatandaşları da katıldı. Sosyal mesafe kuralına uygun şekilde kutlama sona erdi.

"İlelebet bize emanet"

Etkinliği düzenleyen Orhan Ünsü, "101. yılda 19 Mayıs'ı coşkuyla yaşıyoruz. Site olarak bu etkinliği ebedi olarak yaşatmak istedik. Vatandaşlarımız sosyal mesafeli şekilde kutlamaya çalıştık. Bu vatanı Atatürk bize emanet etti. İlelebet bu emaneti koruyacağız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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