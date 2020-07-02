Antalyalılar sahile koştu
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Antalyalılar sahile koştu

Antalyalılar sahile koştuHava sıcaklığının 39 dereceye kadar yükseldiği turizm kenti Antalya'da, Konyaaltı Sahili yerli- yabancı turistlerle doldu.

02.07.2020 18:31 | Son Güncelleme: 02.07.2020 19:00

Antalyalılar sahile koştu

Hava sıcaklığının 39 dereceye kadar yükseldiği turizm kenti Antalya'da, Konyaaltı Sahili yerli- yabancı turistlerle doldu. Tatilcilerden bazılarının sosyal mesafeye dikkat etmediği gözlendi.

Turizm kenti Antalya'da sıcak hava bunalttı. Evde oturmak istemeyen kent sakinleri dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Kimileri sosyal mesafeye dikkat ederken, kimileri de koronavirüs önlemlerini umursamadı. Her yaştan tatilcinin yerini aldığı sahilde, gençlerin çoğunlukta olduğu gözden kaçmadı.

Denize girmenin yanı sıra güneşlenmeyi seçenler ilginç görüntüler oluşturdu. Sahilde boylu boyuna uzanan erkek bir tatilci, yol kenarından topladığı ağaç yapraklarıyla kendisine gölge yaptı. Yüzünün üzerinde tuttuğu yaprakların altında serinlik arayan tatilciyi görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Ukrayna'dan tatil için Antalya'ya gelen Tiana Erarikova, çocuklarıyla sahil keyfi yaptı. Denizin ve güneşin muhteşem olduğunu söyleyen Erarikova, 10 gün süresince tatil yapıp dinleneceğini belirtti.

Eşi Bahattin Erik ile birlikte sahile gelen Yurdagül Erik, "Sahile gelenler kendi önlemini almış durumda" dedi.

Antalyalılar sahile koştu

Kaynak: DHA

Manşet

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