Antalyalılar kısıtlama sonrası sokağa döküldü

Antalyalılar kısıtlama sonrası sokağa döküldü Hem araç hem vatandaş yoğunluğu oluştu Antalya'da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası trafik ve yaya yoğunluğu oluştu.