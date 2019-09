Antalyalılar Kaleiçi'ni temizlemek için buluşacak

19.09.2019 12:38

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 21 Eylül Cumartesi, dünyada çapında gerçekleştirilecek Dünya Temizlik Günü'nde Üç Kapılar'dan Yat Limanı'na Antalya'nın kalbi Kaleiçi'ni adım adım temizleyeceklerini söyledi. Başkan Uysal, dünyada bir gönüllü hareketi olarak ortaya çıkan bu güne tüm Antalya'yı davet ederken Üç Kapılar'da buluşulacağını belirtti.



Muratpaşa Belediyesi, 2008 yılında Estonya'dan ortaya çıkan ve 50 bin kişinin 10 bin ton çöpü 5 saatle toplamasıyla dikkatleri üzerine çeken Let's Do It Vakfı'nın tüm dünyada eş zamanlı gerçekleştirdiği Dünya Temizlik Günü etkinliğine Antalya'dan katılıyor. Geçen yıl 158 ülkede 17 milyon kişiyle gerçekleştiren etkinlik için Muratpaşa Belediyesi, Antalya'da Let's Do It Türkiye ve JCI Türkiye'yle birlikte tarihi Kaleiçi'nde temizlik çalışması gerçekleştirilecek. Uysal, etkinliğin dünya çapında gerçekleştirileceğini belirterek adım adım Kaleiçi'nin temizleneceği etkinlik için Cumartesi tarihi Üç Kapılar'da buluşacağını söyledi. Gönüllerin katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliğin Kaleiçi Yat Limanı'nda sona ereceğini belirten Başkan Uysal, mikrobiyal yöntemlerle çevre iyileştirme ve temizliğinde kullanılan bukaşi toplarının da etkinlik sonunda denize bırakılacağını söyledi.



Dünya Temizlik Günü etkinliğinin insanlarda farkındalık oluşturarak çöp körlüğünü yenmeyi, çevre kirliliğini azaltmayı ve gençlerin sürdürebilir projeler üretmesini teşvik etmeyi amaçladığını belirten Başkan Uysal, herkesi 21 Eylül Dünya Temizlik Günü etkinliğine katılmaya davet etti.



Uysal, ayrıca, etkinlikte dünyanın dört bir yanında gerçekleştirilecek Küresel İklim Grevi'ne de dikkat çekileceğini belirtti. 27 Eylül'e kadar devam eden Küresel İklim Grevi haftası boyunca 137 ülkede 4 bin 500'ün üzerinde etkinlik düzenleneceğini belirten Başkan Uysal, karar alıcıları iklim krizinin aciliyetine karşı bir an önce harekete geçmeye çağıran hafta boyunca Antalya'da düzenlenen etkinliklerden birini de Kaleiçi'nde yapılacak temizlik çalışması olduğunu söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA