Antalyalılar "evde kal" çağrısına uydu Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu, normalde yoğunluğun yaşandığı alanların boş kaldığı görüldü.

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu, normalde yoğunluğun yaşandığı alanların boş kaldığı görüldü.

Dronla da görüntülen alanlarda sakinlik hakim. Her yıl milyonlarca kişinin denize girmek için tercih ettiği dünyaca ünlü Konyaaltı sahilini az sayıda vatandaş tercih etti. Güneşlenmek isteyenler de aralarındaki mesafeye dikkat etti.

Her gün binlerce kişinin geçiş güzergahında bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda da hareketlilik azaldı. Kentte, az sayıda kişi araçlarıyla trafiğe çıktı.

İhtiyaçlarını karşılamak için dışarıya çıkanların büyük bir bölümünün maske ve eldiven kullandığı görüldü.

Kaynak: AA