Antalyalılar bu hafta kurallara uymadı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Antalyalılar bu hafta kurallara uymadı - Haberler
Münir Karaloğlu, Antalya, Güncel

Antalyalılar bu hafta kurallara uymadı

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu'nun 'Gevşemeyin, sokağa çıkmayın.

14.04.2020 14:45 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:46
Antalyalılar bu hafta kurallara uymadı

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu'nun 'Gevşemeyin, sokağa çıkmayın. İyi gidiyoruz' uyarılarını dikkate alan kent sakinleri, geçen haftayı yüzde 95 oranında evlerinde geçirirken, bu hafta ise cadde ve sokaklarda yoğunluk, semt pazarlarının ise kalabalık olduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nca, hafta sonu oluşan yoğunluğu önlemek için 11-12 Nisan tarihlerinde, 30'u büyükşehir 31 ilde sokağa çıkma yasağı uyguladı. Turizm kenti Antalya, iki günlük yasağa uydu, vatandaşlar evlerinden çıkmadı. Yasağın kaldırılmasının ardından bu hafta kentin sokak ve caddeleri koronavirüs öncesi günleri aratmadı. Geçen hafta içi yoğunluğun yüzde 95 oranında azaldığı kentte, bu hafta başta kapalı pazarlar olmak üzere, kalabalığın yoğunlaştığı görüldü.

VATANDAŞLAR GEVŞEDİKentin araç trafiği açısından en işlek ana arteri olan 100. Yıl Bulvarı'nda, geçen haftanın aksine araç trafiğinin yoğun olduğu görüldü. Ayrıca Güllük Caddesi'ndeki insan ve araç trafiği yoğunluğu dikkati çekti. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin girişinin polis ekiplerince kapatılması ve nöbet tutan polisler nedeniyle sahilde ve sahil bandında vatandaş görülmezken Cumhuriyet Meydanı'nın da boş olduğu dikkati çekti. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun sosyal medya hesaplarından sık sık 'Antalya ölçeğinde iyi gidiyoruz, vatandaşlarımız evde kalsın. Gevşemezsek bu sorunu ortadan kaldırırız' açıklamasının aksine kent sakinlerinin sokaklar ve caddeleri doldurduğu gözlendi.VATANDAŞ PAZARA KOŞTU

Koronavirüse yakalanma riskinin en yüksek olduğu yerlerden biri olan semt pazarlarında da manzaranın aynı olduğu görüldü. Kepez ilçesindeki bir semt pazarında vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yaptıkları görüldü. Pazar içindeki bir zabıta ekibi sürekli uyarıp maske dağıtırken, vatandaşların sebze ve meyve alabilmek adına dip dibe alışveriş yaptıkları görüldü. Vatandaşların çoğunda maske ve eldiven olduğu dikkati çekti. Vatandaşların pazarda çoğunlukla patates ve soğan tezgahları başında yoğunlaştığı görüldü. Pazar esnafı ise iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından tüketicinin sebze meyve stoklarını tükettiğini ve yeniden alışveriş yapmak için pazarlara koştuğu yorumunu yaptı.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma Haberler
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği İngiliz kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği İngiliz kadın, yaşadıklarını anlattı
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı Haberler
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim Haberler
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi Haberler
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi
Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak
Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak
Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı
Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı
Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı
Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı
Brezilya'da salgına rağmen düzenlenen doğum günü partisi, bir aileyi yok etti
Brezilya'da salgına rağmen düzenlenen doğum günü partisi, bir aileyi yok etti
Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı
Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı
Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın sevenlerine veda ettiği görüntüleri ortaya çıktı
Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın sevenlerine veda ettiği görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek
Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi...
Jandarma yardım isteyen çiftçinin tarlasına traktörle gübre attı
Jandarma yardım isteyen çiftçinin tarlasına traktörle gübre attı
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor
Radamel Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle maaşında indirime gitmeyi kabul etti
Radamel Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle maaşında indirime gitmeyi kabul etti
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak
Ataşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğurcan Demir, 27 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti
Ataşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğurcan Demir, 27 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti
Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu
Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu
Karantinada olan Yasmin Erbil, göbek dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı
Karantinada olan Yasmin Erbil, göbek dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı
Trump'a karşı birleştiler! Bernie Sanders başkanlık yarışında Joe Biden'ı destekleyecek
Trump'a karşı birleştiler! Bernie Sanders başkanlık yarışında Joe Biden'ı destekleyecek
Türk Hava Yolları'nın kaptan pilotu Mehmet Ali Kılıç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Türk Hava Yolları'nın kaptan pilotu Mehmet Ali Kılıç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi!
İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi!
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer, koronavirüsü yendi
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer, koronavirüsü yendi
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yerine kaptanlık, Luiz Gustavo'ya geçecek
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yerine kaptanlık, Luiz Gustavo'ya geçecek
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu Bahattin Bican, koronavirüsten öldü
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu Bahattin Bican, koronavirüsten öldü
Galatasaray, sadece Ömer Bayram'ın maaşına zam yapacak
Galatasaray, sadece Ömer Bayram'ın maaşına zam yapacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Saruhan Oluç Süleyman Soylu Mustafa Destici Cemal Enginyurt
Magazin Tarkan Ebru Polat Levent Yamanel Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Ali Koç Bülent Uygun Lionel Messi Radamel Falcao
Daha Fazla Tbmm Nisan İnfaz İstifa
Şu an buradasınız: Antalyalılar bu hafta kurallara uymadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 16:16:02. #1.14#
title