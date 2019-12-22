Antalyalılar 2020'yi Yılbaşı Festivali ile karşılıyor

22.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:39

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği Yılbaşı Festivali muhteşem başladı. Festivale akın eden Antalyalılılar, yapay kardan, dans gösterilerine, konserlerden, animasyonlara keyifli anlar yaşadı. Festival alanını ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer de, yılbaşının bu yıl Antalya'da başka bir güzellikte yaşanacağını söyledi.



Antalya, 2020 yılını Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Yılbaşı Festivali ile muhteşem bir şekilde karşılıyor. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen Yılbaşı Festivali büyük bir heyecan ve ilgi ile başladı. Hafta sonu etkinlik alanına akın eden yerli ve yabancı binlerce kişi etkinlikler ve gösterilerle keyifli anlar geçirdi. Yılbaşına özel süslenen alan, dev yılbaşı ağacı, dev kar küresi, maskotlar, animasyonlar, yılbaşı temalı fotoğraf çekim alanları, yılbaşı pazarı, yiyecek içecek alanları, mini lunapark ve etkinliklerle çekim merkezi haline geldi.



Kar efekti interaktif tombala



Noel Baba DJ performans, Grup Crystal Band, Grup Sansür ve Christmas Band konserleri düzenlenen Yılbaşı Festivali'nde sürprizler de yer alıyor. Alana kurulan dev ekran ile interaktif tombala oynayan vatandaşlara sürpriz hediyeler verildi. Kar küresi, yılbaşı ağaçları ve büyüleyici kar yağdırma efekti altında bol bol fotoğraf çekinen vatandaşlar, yeni yıl coşkusunu en güzel şekilde yaşadı. Festivale Antalya'da faaliyet gösteren yerleşik yabancı dernekleri de destek veriyor. Bu kapsamda Rusya Dostluk ve Kültür Derneği ile Akdeniz Ukraynalılar Derneği birbirinden renkli sahne ve dans gösterilerini Antalyalılar ile buluşturdu.



Yılbaşı Festival alanını ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando Orkestrası'nın verdiği konseri dinleyerek, çocuklarla eğlendi. Tuncer, ardından kurulan yılbaşı pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşları selamladı. Yılbaşı Festivali ile yeni yılın Antalya'da büyük bir coşkuyla kutlanmaya başlandığını belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in talimatlarıyla bu yıl Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediğimiz festivale, Antalyalıların ve yabancı misafirlerimizin büyük bir ilgiyle karşıladığını görüyoruz. Bu ilgi bizi son derece mutlu ediyor. Bu yılbaşının Antalya'da bir başka güzellikte yaşanacağına inanıyorum. Yılbaşı akşamına kadar devam edecek birbirinden farklı etkinlikleri ve bu güzel atmosferi görmeye tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz" dedi.



Festival Alanı farklı aktivite ve konserlerle 31 Aralık'a kadar açık olacak. Yılbaşı akşamı ise gece havai fişek gösterileri ile renklenecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA