Antalyalı yöneticilerin 23 Nisan mesajları Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Antalya'da yerel yöneticiler mesaj yayımladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Antalya'da yerel yöneticiler mesaj yayımladı.

Tütüncü: "Çocuklarımıza hoş bir sürpriz hazırladık"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 23 Nisan'ın milli tarihimizin en önemli günü olduğuna dikkat çekti. Milli bayramların, milletçe birlik ve beraberliğin zirveye taşındığı özel günler olduğunu dile getiren Tütüncü, "Milli Bayramları bu duyguyla kutlamalıyız. Belediye olarak biz de bu düşünceden hareketle bu yıla özel farklı bir kutlama programı hazırladık. Kepez olarak, evde kalmak zorunda olduğumuz bu günlerde yine 23 Nisan Bayramımızı büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Sevgili Çocuklarımız, içinden geçtiğimiz bu zor günlerde evlerindeler ve biliyoruz ki çok sıkıldılar. Bu günler de geçecek. Yine birbirimize doyasıya sarılacağız ama şimdilik onlara balkonlardan uzanacağız. Çocuklarımıza hoş bir sürpriz hazırladık. 23 Nisan'da biz caddelerde olacağız, onlar da balkonlarda. Hem çocukların hem de büyüklerin bayramını bu yılın özel şartları içinde kutlayacağız. Amacımız bugünlerde çok ihtiyaç duyduğumuz sosyal motivasyona olumlu bir katkı sağlamak. 23 Nisan Perşembe günü Belediyemiz Korteji gün boyu Kepez'in cadde ve sokaklarında olacak. Güzel bir kutlama yapacağız" dedi.

Esen: "Türk milleti tarih boyunca boyun eğmedi"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş gününün, çocuklara ve yeni nesillere armağan edildiğini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Böylece ülke egemenliğinin sadece Türk milletine ait olduğu 23 Nisan 1920 tarihinde dosta da düşmana da duyuruldu. Ülke topraklarına kara bulut gibi çöken düşmanları, işçisiyle köylüsüyle emekçisiyle kadınıyla erkeğiyle yekvücut olup bertaraf eden bir ulusu hangi güç yıkabilir ki? İşte kadim tarihi boyunca daima bağımsızlığına düşkün olan Türk milletinin bu özgürlük mücadelesi, dünyanın öbür ucunda bulunan ve işgal altında olan diğer toplumlara da ilham kaynağı oldu" ifadesini kullandı.

Esen, Türk milletinin tarih boyunca hiçbir güce boyun eğmeyen bir millet olduğunu belirterek, 23 Nisan'ı armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e, şehitlere ve gazilere şükranlarını sundu.

Dere: "Balkonlarımızda coşkuya ortak olacağız"

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, yayımladığı mesajında milli iradenin, Cumhuriyetin ve demokrasinin temeli olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılına erişmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Çocuklarımıza armağan edilen tek bayram olma özelliğine sahip 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm çocuklarımıza kutlu olsun. Kovid-19 önlemleri nedeniyle bu bayram sokaklarda, meydanlarda 23 Nisan kutlama programları gerçekleştirilmiyor. Ancak bizlerde evlerimizde, balkonlarımızda elimizde şanlı Türk Bayrağımız ile 23 Nisan coşkusuna ortak olacağız" dedi.

Geleceğin teminatı olan çocukların eğitim ve yetiştirilmesinde 23 Nisan ruhunun özel bir anlamı olduğunu aktaran Dere, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olması niteliğiyle dünya çocukları arasında barış ve kardeşliğin gelişmesinde oldukça önemli bir adımdır. 23 Nisan, bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı diğer bir taraftan da geleceğimizin teminatı çocuklarımıza verilen değerin kanıtı niteliğinde, milletimiz için oldukça önemli bir dönüm noktasıdır. Bugün, Türk milletinin milli kararlarını vermeye başladığı, bağımsızlığımızın sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yıldönümüne erişmenin gururunu hep beraber yaşıyoruz. Bu vesileyle, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza bu bayramı armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" cümlelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA